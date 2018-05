İpek kozasını sanata dönüştürüyorlar

Kozanın sadece iplik olmayacağını kanıtlayan kadınlar, bu üründen birbirinden farklı objeler elde ediyor.

İpeğin Türkiye’de en çok üretilen bölgesi olan Diyarbakır’daki kadınlar, kozadan sadece iplik değil, süs eşyaları da yapmayı başardı. Molla Gürani İlkokulunda toplanan kadınlar, daha önce temin ettikleri kozayı işleyerek, Türk bayrağı, çiçek, gelin başı, takı gibi birçok obje üretmeyi başardı. Yaklaşık 20 kadının katıldığı kursun sonunda kadınlar, alacakları belgelerle kendilerine ait iş yeri açıp, istihdama da katkı sağlayabilecek.

Güneydoğu’da ilk

Bağlar Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmen olarak görev yapan Özlem Can, kursun bölgede ilk kez kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Mesleğinin 10. yılında olduğunu kaydeden Can, "Çeşitli el sanatlarında çalışıyoruz fakat en büyük ilgi alanımı koza oluşturdu. İpek kozası ile ilgili çeşitli aksesuarlarla faaliyetler yapmaktayız. Şu an 3 kursu idare ediyorum. Farklı okul ve kurumlarda el işi eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Koza yıllarca ipliğe çevrilip kumaşa dönüştürülüyordu. Koza Türkiye geneli en çok Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yetiştiriliyor. Biz de bundan faydalanmak istedik. Bu işi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa biz yapmaktayız. İplik ve kumaş dışında kozayı aksesuara dönüştürmek istedik. Şu anda kozadan her türlü aksesuarı çalışabiliyoruz, kişisel aksesuarlar yapabiliyoruz, gelin, çocuk ve bir kadının beğenisine sunulabilecek her türlü aksesuarı çalışabiliyoruz. Kursiyerler eğitimin ardından alacakları sertifika ile kurs açabilecek ve ürünlerini satabilecek. Başta Molla Gürani İlkokulu yönetimi, Bağlar Halk Eğitim Müdürü Umut Özekinci olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.