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16 Eylül 2017 13:09

iPhone 8 ikinci el telefon satıcılarını vurdu

Geçtiğimiz gün tanıtılan iPhonen’un 8, 8 Plus ve X modelleri, dükkanlarında en çok alt model iPhone bulunduran ikinci el telefon satıcılarını vurdu.

iPhone 8 ikinci el telefon satıcılarını vurdu

16 Eylül 2017 13:09


Apple, geçtiğimiz gün iPhonen’un 8, 8 Plus ve X modellerini tanıttı. Henüz piyasaya çıkmayan modellerin tanıtılması bile ikinci el telefon satıcılarını vurmaya yetti. Vatandaşlar iPhonen’un yeni modellerini almak için beklemeye başlarken, elinde iPhone 7 Plus ve önceki modelleri barındıran ikinci el telefon satıcıları büyük zarar etti. İşletmeci Berat Fırat, ellerinde iPhonen’un önceki modellerinden stokları bulunduğunu söyledi. Fırat, “Daha önce 20’den fazla iPhone alıp satışa sunmuştuk. Aplle’nin yeni iPhoneleri tanıtması, bizim her telefondan en az 200 lira zarar etmemize neden oldu. Vatandaşlar çıkacak olan 8, 8 Plus ve X modellerini beklemeye başladı. Piyasa zaten durgun, bu zararla tam dibe battık” dedi.




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