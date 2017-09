iPhone 8 ikinci el telefon satıcılarını vurdu

Apple, geçtiğimiz gün iPhonen’un 8, 8 Plus ve X modellerini tanıttı. Henüz piyasaya çıkmayan modellerin tanıtılması bile ikinci el telefon satıcılarını vurmaya yetti. Vatandaşlar iPhonen’un yeni modellerini almak için beklemeye başlarken, elinde iPhone 7 Plus ve önceki modelleri barındıran ikinci el telefon satıcıları büyük zarar etti. İşletmeci Berat Fırat, ellerinde iPhonen’un önceki modellerinden stokları bulunduğunu söyledi. Fırat, “Daha önce 20’den fazla iPhone alıp satışa sunmuştuk. Aplle’nin yeni iPhoneleri tanıtması, bizim her telefondan en az 200 lira zarar etmemize neden oldu. Vatandaşlar çıkacak olan 8, 8 Plus ve X modellerini beklemeye başladı. Piyasa zaten durgun, bu zararla tam dibe battık” dedi.