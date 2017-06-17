İş adamı Ergin, Başbakan Yıldırım’ın gelişini değerlendirdi

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde gerçekleştirilen ’sokak sağlıklaştırma’ çalışmalarında tamamlanan 1. etabın açılış töreni için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım’ı gelişini değerlendiren iş adamı Süleyman Ergin, bu tür ziyaretlerin il ekonomisine canlılık katacağını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın, başbakan yardımcıları ve bakanlarla birlikte Diyarbakır’a yaptığı ziyaretin Diyarbakır halkının yanı sıra ilde bulunan sivil toplum kuruluşlarını da heyecanlandırdığını belirten Ergin, Yıldırım’ın verdiği mesajların da çok önemli olduğunu kaydetti. Ergin, “Dinini, yurdunu vatanını seven bir adamdır Sayın Başbakanımız. Diyarbakır’a ayrı bir önem veriyorlar. Sur içinde yapılan ihya çalışmaları da halkı oldukça memnun etti. Hele ki esnafımıza gösterdiği ilgi alaka bizleri de mutlu etti. Sayın Başbakanımızın verdiği kardeşlik mesajı umarım birilerine ders olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde AK Parti iktidarı ve değerli Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’a karşı ayrı sempatileri var. Diyarbakır için ellerinden gelen bütün gayreti seferber eden bu değerli insanları Diyarbakır’da bağrına basıyor ve her gün kendilerine dua ediyor. Diyarbakır onların sayesinde terörden arınarak huzur şehri haline geldi. Diyarbakır halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.