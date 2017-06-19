Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği (DİEMDER) iftar etkinliği düzenledi. Bir otelde düzenlenen iftar etkinliğine AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, DİEMDER Başkanı Mehmet Veysi Can, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Özşanlı’nın yanı sıra kentte bulunan oda ve derneklerin temsilcileri katıldı. Edilen duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftar açıldı. Etkinlikte konuşan DİEMDER Başkanı Mehmet Veysi Can, Şubat 2017’de ‘Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz’ ilkesiyle yola çıktıklarını ifade etti.

“Diyarbakır’ı miras değil emanet olduğunu bilenlerdeniz”

Sektöründe markalaşmış ve katma değer üreten firmaların aynı çatı altında birleşerek oluşturduğu güç birliği DiEMDER’in iki temel amaç üzerinde kurulduğunu vurgulayan Can, “İstihdama yönelik risk dağılımını minimize ederek çok ortaklı yatırımlar yapmayı ve kamu kurum kuruluşlarında hem masa başında hem de sahada ‘sahayı bilenler’ olarak çözüm ortağı olmayı dolayısıyla bölgesel ve bireysel sıkıntıları el birliğiyle gidermeyi amaçlamaktadır. Biz, Diyarbakır’ı bize miras değil, emanet olduğunu bilenlerdeniz. Bizden sonrakilere miras bırakacağımız kadim Diyarbakır’ımızda aslında hepimiz birer inşa edenleriz” dedi.