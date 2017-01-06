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06 Ocak 2017 16:14

İş yerlerinden ruhsat için ek ücret alınmayacak

İş yerlerinden ruhsat için ek ücret alınmayacak

06 Ocak 2017 16:14

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, Diyarbakır’da ruhsatı olmayan işyerlerinin kendilerine başvuru yapması halinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği harçlar dışında ek bir ücret alınmayacağını söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, kent genelinde yaptıkları esnaf denetimlerinde birçok işyerinin ruhsatının olmadığını tespit ettiklerini belirtti. Bu tespitin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın esnaflara ruhsat verilmesi için talimat verdiğini kaydeden Hatipoğlu, “Buradaki hedefimiz bütün esnaflarımızın işyerlerini ruhsatlandırarak, kayıt altına almaktır. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ruhsatlandırma yaptığımız bütün yerlerde bundan sonra Maliye Bakanlığımızın belirttiği resmi harçlar dışında herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. Esnaflarımız belediyeye gelerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğümüze ruhsat başvurusunda bulunabilirler. Başvuru yaparken vatandaşlarımız her hangi bir kaygı taşımadan gönül rahatlığıyla ruhsatlarını alabilirler. Bu Diyarbakırlı tüm esnaflarımızı yakından ilgilendiren önemli bir durumdur” dedi.



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