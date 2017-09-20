Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:11

İşadamı Sümbül’den 2 bin kişilik yemek

Ankara Çermikliler Dernek Başkanı ve ANKİAD Başkan Vekili Süphan Sümbül, Çermik’te merhum dedesi hayrına 2 bin kişiye yemek verdi.

İşadamı Sümbül’den 2 bin kişilik yemek

20 Eylül 2017 11:11


Gıda sektörü ve inşaat alanında hizmet veren Çermikli Süphan Sümbül, merhum dedesi hayrına 2 bin kişiye hayır yemeği verdi. İlçe merkezinde verilen yemeğe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sehit Kaya ve Çermikli vatandaşlar katıldı. İş sebebiyle Ankara’da yaşayan işadamı Süphan Sümbül, yemeğe katılan tüm hemşerilerine teşekkür ederek, “Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükür ile kazanılır" der, Hz. Mevlana. Bugün rahmetli dedelerim adına verdiğimiz hayır yemeğimizde 2 bin kişi ile olmanın, var olanı paylaşmanın huzuru içindeyim. Ve bu hayırlı bereketli hayır yemeğinde bizimle olan baba ve dede dostlarıma, tüm Çermikli hemşerilerime, Belediye Başkanıma teşekkür ederim. İş sebebi ile Çermik’te hemşerilerimin arasında olamasam da tüm kalbimle Çermikli hemşerilerimin yanındayım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç