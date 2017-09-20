İşadamı Sümbül’den 2 bin kişilik yemek

Gıda sektörü ve inşaat alanında hizmet veren Çermikli Süphan Sümbül, merhum dedesi hayrına 2 bin kişiye hayır yemeği verdi. İlçe merkezinde verilen yemeğe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sehit Kaya ve Çermikli vatandaşlar katıldı. İş sebebiyle Ankara’da yaşayan işadamı Süphan Sümbül, yemeğe katılan tüm hemşerilerine teşekkür ederek, “Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükür ile kazanılır" der, Hz. Mevlana. Bugün rahmetli dedelerim adına verdiğimiz hayır yemeğimizde 2 bin kişi ile olmanın, var olanı paylaşmanın huzuru içindeyim. Ve bu hayırlı bereketli hayır yemeğinde bizimle olan baba ve dede dostlarıma, tüm Çermikli hemşerilerime, Belediye Başkanıma teşekkür ederim. İş sebebi ile Çermik’te hemşerilerimin arasında olamasam da tüm kalbimle Çermikli hemşerilerimin yanındayım” dedi.