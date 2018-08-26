İşadamlarından ABD’ye tepki, Erdoğan’a destek sürüyor

Diyarbakırlı işadamı Bedirhan Akyol, tüm imkanları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını söyledi.

Bedirhan Akyol, Amerika’ya boyun eğmeyeceklerini belirterek, sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin yanında olduklarını açıklayarak, Diyarbakırlılara dolara karşı savaş açma çağrısında bulundu. İşadamı Akyol, milletin ortaya konulan senaryolara göre hareket etmediğini belirterek, "Yaşanan süreçler bize şuurlu olmayı, yalan politikalara ve sahte senaryolara aldanmamayı öğretti. Türkiye’ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine karşı duruş olarak elimizdeki dolarları bozdurarak, ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan doların bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğu gibi diğer yandan dış ticarette doları terk edip ticaret yaptığımız ülkelerle milli para birimleri üzerinden ödeme yapmaya başlayacağız" dedi.