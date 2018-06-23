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23 Haziran 2018 11:39

İşaret dili kursu için kayıtlara başlandı

Diyarbakır’da, birinci ve ikinci kademe işaret dili kursları için kayıtlar alınmaya başlandı.

İşaret dili kursu için kayıtlara başlandı

23 Haziran 2018 11:39

Yapılacak çalışmaların ardından kurslar eylül ayında açılacak.


Leonardo da Vinci Derneği, duyma engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurulması için işaret dili kursunun açılması startını verdi. Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo da Vinci Derneği Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Tekin, yoğun talep nedeni ile işaret dili kursunu tekrar açacaklarını söyledi. Tekin, “Geçtiğimiz dönemlerde birinci kademe işaret dili kursu vermiştik. Verdiğimiz kurslarda talep çok yoğundu. Bu yıl da işaret dili kursunun açılması için çok fazla ön kayıt aldık. Kayıtlarımız devam ediyor, bu yıl hem birinci hem de ikinci kademe işaret dili kursu açmayı planlıyoruz. Yapacağımız çalışmaların ardından kursu eylül ayında açacağız” dedi.




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