İşitme engelliler Kur'an okuma yarışmasına buruk bir heyecanla katıldı

Diyarbakır'da işitme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Engelliler Koordinatörü ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından, işitme engellilere yönelik "Bizim Eller Kur'an Okuyor İşitme Engelliler Kur'an Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya Sivas, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden 10 kadın olmak üzere 14 yarışmacı katıldı. Geçtiğimiz günlerde işitme engellilerin öğretmenleri Özlem Özkan geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Engellilerin annesi olarak bilinen Özkan geride bıraktığı öğrencileri bu yarışmaya hazırlamıştı. Özlem öğretmensiz geçen yarışmada öğrencilerde buruk bir heyecan yaşandı.

Yarışmacılar, sırasıyla Kur'an-ı Kerim okuyup, kendilerine yönetilen dini bilgileri cevapladı. Yarışmada dereceye giren işitme engelli Mikail Yıldız, Nurcan Tohumcu ve Esin Zengin, ümre ödülü kazanarak, Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.