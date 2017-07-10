İşkur personeline motivasyon gezisi

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, zor şartlar altında görevlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren personellerle gurur duyduğunu ifade ederek, dinlenmeyi ve iyi vakit geçirmeyi herkesten çok personellerin hak ettiğini söyledi.

İşkur’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Kayapınar Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü bünyesinde görevlerine devam eden personele yönelik Eğil gezisi düzenlendi. Gezide personeller ilk olarak Eğil’de Peygamberler kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından tekne turu yapan personeller, halaylar çekerek, oldukça güzel vakit geçirdi. Kır sofrasında yemek yiyen personeller, yoğun çalışma temposunu kısa bir süreliğine de olsa üzerlerinden attı.

“İşçilerimizle gurur duyuyoruz”

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, zor şartlar altında görevlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren işçilerle gurur duyduğunu, dinlenmeyi ve iyi vakit geçirmeyi herkesten çok işçilerin hak ettiğini ifade ederek, “Bu yaz oldukça yoğun bir sezon oldu. Kayapınarımıza hizmet etmek için işçi kardeşlerimle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Amacımız hemşerilerimize kaliteli hizmet sunarken, işçi kardeşlerimizi hak ettikleri değeri vermektir. Hepsine emekleri için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Kılıç’a teşekkür

Düzenlenen motivasyon gezisinden memnun olduklarını dile getiren personeller ise, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’a teşekkür ederek, “Başkanımız bizi her zaman düşündüğünü göstermiştir. Bu gezi bize verilen değerin açık göstergesidir. Örnek etkinliğin devam etmesini bekliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.