İstanbul’dan geldi, köy çocuklarına ücretsiz karate öğretiyor

Amacının buradaki çocukları milli takıma taşımak olduğunu belirten Duran, “Cebimdeki birikimimi harcıyorum şu anda. Buraya kendi toprağımdaki çocukları başarıya götürmek düşüncesiyle geldim” dedi.

Milli karateci Osman Duran (35), ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derece elde ettikten sonra antrenörlüğe başladı. Uzun yıllar İstanbul’da kalan Duran, kendi memleketindeki çocuklara faydalı olmak ve onlara karate sporunu sevdirerek Diyarbakır’dan şampiyonlar çıkarmak için Çüngüş ilçesine geldi. İlçeye bağlı Yeniköy’de çalışmalara başlayan Duran, yer imkanı olmadığından dolayı okullarda ücretsiz ders vermeye başladı. Cebindeki birikimi çocuklar için harcamaya başlayan ve öğrencilere ders vermek için her gün 50 kilometre yol kat eden Duran, kurumlardan ve hayırseverlerden destek bekliyor.

“Milli takıma sporcu çıkarmak istiyorum”

İlçeden milli takıma sporcu çıkarmayı amaçladığını ifade eden Milli Antrenör ve Milli Hakem Duran, “Karateye 1994 yılında başladım. 2002’de milli takıma girdim. Uluslararası şampiyonluklarım var. Şimdi antrenörlüğe yoğunlaştım. Niyetim kendi memleketimdeki sporcuları milli takıma taşıyıp Dünya ve Avrupa Şampiyonu yapmak. Daha önce İstanbul’da idim. Buraya geleli 8 ay oluyor. Çüngüş ilçesi Yeniköy’de ve Karakaya Barajı Siteler’de öğrencilere ders veriyorum ve ücret almıyorum. Zorluklarla bunu yapmaya çalışıyorum. Tek sıkıntımız öğrenci kazanamamak. Veliler de spor mantığı olmuyor. Çüngüş’te spora olan ilgiyi daha çok yükseltmek istiyorum. Çüngüş’ten sporcu çıkarmak istiyorum. Yaklaşık 50 kilometre yoldan geliyorum baraja. 20 kilometrede Yeniköy’e gidiyorum. Zorlu imkanlarla buraya geliyorum. Karateyi burada çok iyi yerlere taşımak istiyorum. Ücretsiz olarak ders veriyorum ama cebimdeki birikimimi veriyorum. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız bize destek olurlarsa buradaki sporcuları milli takıma taşıyacağım. İstanbul’dan buraya gelirken düşüncem kendi toprağımdaki sporcuları başarıya götürmekti. Yeniköy’de ders verdiğim yerin minderlerini Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca aldı. Çüngüş’te bir kulüp kurmak ve milli takıma sporcu çıkarmak istiyorum. Öğrencilerimiz için Çüngüş’teki kurumların desteğini bekliyorum. Çok zor durumlarda çalışıyoruz” dedi.

“Ondan çok şey öğrendik”

Öğrenciler de milli sporcu olmak istediklerini ve zor şartlar altında kendilerine ders veren hocalarına teşekkür ettiklerini anlatarak, “Karate sayesinde kendimizi korumayı öğreniyoruz. Karate şiddet değil kendini savunma amacıyla yapılıyor. Hocamızdan çok şey öğrendik. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Öğrenci velisi Berzan Korkut, Duran’ın büyük bir özveri ile çalıştığını dile getirerek, “Hocamız büyük bir özveri ile buraya gelip çocuklara ders veriyor. İnşallah çocuklarımız ileride güzel şeyler yapacak. Destek anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.