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İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Diyarbakır'da

Diyarbakır’a gelen İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano Balmelli, yurt dışında gördükleri Diyarbakır imajının çok kutuplaşmış bir imaj olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimizde gerçeğin çok daha çeşitli ve çok daha zengin bir Diyarbakır olduğunu gördük.

Diyarbakır'a gelen İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano Balmelli, yurt dışında gördükleri Diyarbakır imajının çok kutuplaşmış bir imaj olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimizde gerçeğin çok daha çeşitli ve çok daha zengin bir Diyarbakır olduğunu gördük. Bu çeşitlilik ve zenginliğin dışarıda da öyle görülmesini isteriz" dedi.


Diyarbakır'a gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano Balmelli, İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay'ı dernek binasında ziyaret etti. Derneğin özellikle Suriyeli sığınmacılar ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Balmelli, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini ve bu harikulade şehri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Dünyanın en eski halklarını görme fırsatı bulduk"


Diyarbakır'ın zengin çeşitliliğini kendi gözleriyle görmek için kente geldiğini ve dünyanın en eski halklarını görme fırsatı bulduklarını ifade eden Maslahatgüzar Balmelli, şunları kaydetti:


"Türklerle, Kürtlerle, Araplarla, Keldanilerle, Süryanilerle temaslar içindeydik. Bundan sonrası için barış ve refah diliyorum. Yurt dışında gördüğümüz Diyarbakır imajı çok kutuplaşmış, çok basitleştirilmiş bir imaj. Buraya geldiğimizde şunu gördük, gerçek çok daha çeşitli ve çok daha zengin bir durumda. Bu çeşitlilik ve zenginliğin dışarıda da öyle görülmesini isteriz. Bütün toplulukların tanınmasını ve barış içerisinde yaşanmasını isteriz. Dini vakıflara ait bazı mülklerin hasar gördüğünü duyduk. Onların en kısa zamanda restore edilmesini dileriz. Çünkü bunlar bu güzel şehrin değerleridir aslında ve bunların tekrar göz önünde bulundurulmasını isteriz."


Sohram-Der Başkanı Mim Yavuz Binbay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı çalışmaların Balmelli'nin ilgisini çektiğini ve etkilediğini söyledi.

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