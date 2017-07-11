İtalya’dan Diyarbakır’a ‘dil’ yolculuğu

Diyarbakır’ın misafirperverliğini çok sevdiğini belirten Bakkali, dünyadaki turistlere Diyarbakır’a gitmesi için çağrıda bulunacağını söyledi.

Yaklaşık 8 yıl önce kurulan Gençlik ve Değişim Derneği’nin 21 projesi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, 3 projesi Alman Ulusal Ajansı tarafından ve bir projesi ise Gençlik Köprüsü Türkiye ve Almanya tarafından desteklendi. Desteklenen projeler kapsamında maddi durumu yetersiz dezavantajlı 400 genç, Avrupa’ya gitme fırsatı buldu. Avrupa fırsatını bir başka bahara ertelemek zorunda kalan gençler için dil öğrenme fırsatı İtalya’dan geldi. SCI Italy ile Gençlik ve Değişim Derneği tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında değişim programı uygulandı. Bu kapsamda Fas asıllı İtalya vatandaşı Cherif El Bakkali Diyarbakır’a geldi. Kente geldiği ilk günden itibaren özellikle Sur ilçesindeki çocuklarla ilgilenen Bakkali, Gençlik ve Değişim Derneği vasıtası ile dezavantajlı gençlerle de tanışma fırsatı buldu. İtalyanca’nın yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerini de çok iyi konuşan Bakkali, dernek aracılığıyla gençlere ücretsiz İngilizce dersi vermeyi teklif etti. Gençlik ve Değişim Derneği tarafından olumlu karşılanan bu istek sayesinde yaklaşık 20 öğrenci temel İngilizce öğrenme fırsatı buldu. İki ay boyunca Diyarbakır’daki gençlere ücretsiz kurs veren Bakkali, çıkacağı dünya turunda göreceği herkese Diyarbakır’ı anlatıp buraya gelmelerini tavsiye edecek.

“Cherif El Bakkali sayesinde İngilizcemi geliştirdim”

Gençlik ve Değişim Derneği’nde düzenlenen kursa katılan Hüseyin Nazlı, böyle bir etkinliğin Diyarbakır’da düzenlendiğini tahmin edemeyeceğini söyledi. İHA muhabirine konuşan Nazlı, “Bu dernekten haberdar olduktan sonra internetten biraz araştırma yaptım. Derneğin maddi durumu olmayan gençleri yurt dışına gönderme ve dil öğretme gibi etkinlikleri olmuş. Diyarbakır’da uzun süredir böyle bir kurs araştırıyordum. İngilizcemizi nasıl geliştiririz nasıl yerlere gelebiliriz diye. Başvurduğumuzu diğer kurslar çok pahalıydı, 4 bin veya 5 bin liranın altında ücret istemiyorlardı. Giden çoğu arkadaşlarımız da verim alamamıştı. Bu yüzden bizde de bir güvensizlik oluşmuştu. Daha sonra Umut hocayla iletişime geçtik, Cherif hocanın buradaki gençlere ücretsiz İngilizce eğitimi vereceğini bizim de bu kursa katılmamızı istedi. Biz de geldik, yaklaşık iki aylık bir eğitimde İngilizcemizi ilerletme fırsatı bulduk. Daha çok sohbet havasında geçti, okuldan öğrendiğimizden farklıydı. Ben bu derneğin çalışma alanını çok beğeniyorum, çok da güzel buluyorum. Bütün gençlere tavsiyem fırsat buldukça buraya gelmeleri ve bu tür çalışmalarda yer almaları, farklı ülkeden, farklı ırktan insanlarla tanışmayı, bilgi alışverişinde bulunma gibi birçok faydaları var. Gençlik ve Değişim Derneği ile Cherif hocanın sayesinde iki aylık ücretsiz İngilizce kursu aldık, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

400 gencin Avrupa hayali gerçeğe dönüştü

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, derneği ilk kurdukları yıllarda daha çok yerel çalışmalar yapmaya çalıştıklarını söyledi. Zamanla çalışmalarını ulusal ve uluslararası boyuta taşıdıklarını aktaran Suvari, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle yurt dışına arkadaşlarımız gitti, yurt dışından misafirlerimiz Diyarbakır’a geldi. Farklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik, hiçbir ücret almadan 400’den fazla genci yurt dışına gönderdik, tamamen Avrupa Birliği projeleri kapsamında. Bunlar genelde Erasmus+ programı kapsamında desteklenen değişim programları, eğitim kursları veya uzun süreli eğitimlerdi. İtalya’dan gönüllümüz yaklaşık iki aydır burada. İtalya’da çok büyük ortağımız var 1920’lerde kurulmuş bir dernek olan SCI Italy dünyanın birçok yerinde gönüllü gençlik kampları yapan bir kuruluş. Örneğin Filistin`de, Gürcistan’da ve Ukrayna’da da kamplar yapıyorlar ve tamamen gönüllülük esasında. Sadece İtalya’da olması gerekmiyor uluslararası alanda açık duyurular. Yeri geldi mi İspanyollar yeri geldi mi Arjantin’den gönüllüler gelip orada bir hafta 10 gün veya 2 hafta gönüllü olarak çalışıyorlar. Bu, zaman zaman okul yapma olabiliyor zaman zaman mültecilerle çalışma olabiliyor. Cherif’te burada iki ay boyunca hem Sur’da bulunan çocuklara hem de Diyarbakır’daki dezavantajlı gençlere yönelik başta İngilizce ve İtalyanca olmak üzere dersler verdi. Romanya, Macaristan, Belçika gibi ülkelerde farklı eğitim kurslarımız, değişim projelerimiz devam edecek. Bu projede temel kitle tamamen dezavantajlı gençlerden oluşuyor.”

Diyarbakır’ın gönüllü turizm ‘Cherif’i oldu

Proje kapsamında Diyarbakır’a gelen İtalya vatandaşı Cherif El Bakkali, etkinliği SCI Italy’den duyduğunu ve Türkiye’deki arkadaşlarının Diyarbakır’a gelip bu projede bulunmasını istediğini dile getiren Cherif El Bakkali, “Ben bu teklifi fırsat olarak değerlendirdim. Zaten dünyayı gezmeyi seven biriyim ve gelmek istedim. Diyarbakır’da özellikle gençlere ve Sur’daki çocuklara yönelik İngilizce kursları verdim, farklı atölye çalışmaları gerçekleştirdim. Tabi Diyarbakır’a gelmeden önce birçok kişi buraya gelmememi önerdi. Diyarbakır’ın çokta iyi bir imajı yoktu. Özellikle şiddetle ilgili kötü bir imajı vardı. Buraya geldikten sonra hiçte böyle olmadığını gördüm. Çok fazla polis kontrol noktası vardı ve bu biraz sıkıntılıydı, buna rağmen harika bir misafirperverlik söz konusu. Özellikle yabancı turistlerin Diyarbakır’a gelmesini tavsiye edeceğim ve bu yönde çalışma gerçekleştireceğim” diye konuştu.