İtfaiye Kurban Bayramı’nda 155 vakaya müdahale etti

Kurban Bayramı tatili süresince mesai yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gelen ihbarları değerlendirerek kentte yaşanan 2 boğulma, 2 trafik kazası, 13 evde mahsur kalma, 3 asansörde mahsur kalma, 19 hayvan kurtarma, 1 intihar vakası, 2 parmakta yüzük sıkışması, 21 mesken yangını, 49 ot ile anız yangını, 25 bahçe ile orman yangını, 6 araç yangını ve 12 çöp yangını olmak üzere toplam 155 olaya zamanında müdahalede bulundu. Yaşanan 2 boğulma olayında cesetlere ulaşılırken, diğer kaza ve yangın olaylarında yapılan zamanında müdahaleyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mesken ve tarlalarda çıkan yangınlar zarara neden oldu. Kentin genelinde çeşitli yerlerde mahsur kalan 19 hayvan, mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak sahiplerine ve tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Sualtı Dalgıç ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, serinlemek için gölet ve nehre girerek boğulan R.İ. ile A.Ç.’in cesetlerine ulaştı. Kurban Bayramı’nın 1. günü, Bağlar ilçesi Karahan Mahallesi’nde gölete serinlemek amacıyla girip boğulan R.İ. itfaiye ekiplerinin, 3 saatlik çalışmalarının ardından bulunarak otopsisi yapılmak üzere 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurban Bayramı’nın 3. günü Dicle Kelekçi Mahallesi’nde nehre girerek boğulan A.Ç. için yapılan ihbarı değerlendiren İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda A.Ç.’in cesedine ulaşarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma vakalarının ardından İtfaiye Daire Başkanlığı R.İ. ile A.Ç. ailelerinin taziyelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. R.İ. ile A.Ç. aileleri, acılarını paylaşan ve arama kurtarma çalışmalarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkür etti.