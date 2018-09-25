İtfaiyeden Başkan Atilla'ya ziyaret

İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye çalışanlarını makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İtfaiyemiz kent merkezinden ilçelere, en ücra yerdeki mahallelerimize kadar 7 gün 24 saat canla başla görev yapmaktadır. İtfaiyemiz her zaman göreve hazırdır" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. İtfaiye çalışanlarıyla bir süre görüşen Başkan Atilla, itfaiye çalışanlarının anlamlı gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

İtfaiye teşkilatının önemli görevler yürüttüğünü vurgulayan Başkan Atilla, "İtfaiyemiz kent merkezinden ilçelere, en ücra yerdeki mahallelerimize kadar 7 gün 24 saat canla başla görev yapmaktadır. İtfaiyemiz her zaman göreve hazırdır. İtfaiye teşkilatımız zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu.