İzol: “Adaylar halkın içinden olmalı”

AK Parti yerel seçimlerde başarıyı yakalamak istiyorsa, halkın desteklediği ve halkın içinden gelen isimleri aday göstermeli” dedi.

Kanaat Önderi Ramazan İzol, 2019 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye başkan adaylarının halkın içinden ve liyakat sahibi olmamasının sıkıntıya neden olabileceğini belirten İzol, “Eğer belediye başkanı ithal ve dikte edilerek göreve getirilirse halk nezdinde kabul göremez. AK Parti yerel seçimlerde başarıyı yakalamak istiyorsa, halkın desteklediği ve halkın içinden gelen isimleri aday göstermeli. Liyakat ve tevazu sahibi isimlerle seçime giden AK Parti başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada il ve ilçe teşkilatlarına çok büyük görev düşüyor. Halkımızın büyük çoğunluğu AK Parti'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için oy veriyor. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekti; liyakat ve tevazu vurgusu yaptı. Liyakat ve tevazu sahibi adaylar olursa, İzol aşireti olarak yine AK Parti'yi destekleriz. Listeler ithal ve dikte edilerek hazırlanmamalı” dedi.

"Urfa'yı sağduyuya çağırıyorum"

Şanlıurfa'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren İzol, “Türk milleti asırlardan beri misafirperver bir millet olmuştur. Kardeşliği benimseyen bir devletiz. Ülkemize gelen Suriyeliler içinde ne yazık ki çürük yumurtalar da var. Bunların eline üç beş kuruş verdiğiniz zaman provokatif eylemler yapabiliyorlar. Bu kendini bilmezler, Şanlıurfa'da aynı aileden iki kişiyi öldürdüler. Urfa halkı bu duruma tepki gösterdi. Ne olursa olsun Urfa halkı misafirperver, kardeşliği benimseyen bir halktır. Hz. İbrahim'den kalan bir kültüre sahiptir. O yüzden Urfa halkının tahriklere kapılmaması gerekir. Urfa halkını kardeşliğe, sükunete, birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Kolinin içinde bir tane çürük yumurta çıktı diye, kolinin hepsini atamayız. Sonuçta bu insanlar savaştan kaçıp bize sığındılar. İnşallah her şey bir an önce yoluna girer. Bizim halkımız mazluma kucak açan bir halktır” diye konuştu.

“İdlib'de son sözü söyleyeceğiz”

İdlib'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İzol, şunları kaydetti:

“İdlib şu anda cadı kazanının kaynadığı yer. Yeni bir dünya savaşının kopmasına neden olabilecek bir yer gibi gözüküyor. Bütün planlar İdlib'de uygulanmaya çalışılıyor. Bu bir Ortadoğu savaşı değil; büyük dünya savaşı. Yahudiler, İsrail'i kurabilmek için dünya savaşı çıkardılar. Ancak ülke kurmaları yetmedi, dünyaya hakim olmak için Kudüs'ü ve çevresini tamamen ele geçirmeleri lazım. Trump'la İsrail beraber hareket ediyor. Bir an önce savaş çıkartıp Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar bu davada birlikte hareket ediyorlar. İdlib, ortak paydalarını ortaya çıkarabilmek için birlikte hareket ettikleri bir nokta. Türkiye bu noktada dik duruşunu sergiliyor. İdlib için son sözü Türkiye söyleyecektir.”

"Dolarla bağımızı kesmeliyiz"

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren İzol, “2016 yılında katıldığım bir televizyon programında doların artacağını ifade etmiştim. Çünkü bir takım oyunlar hayata geçirilmeye başlamıştı. Türkiye, bu oyunların karşısında dimdik duruyor. Ülkemize ekonomik darbe vurmaya çalışıyorlar. Bizim bir an önce dolarla göbek bağımızı kesmemiz lazım. Bu süreçte fırsatçılara izin vermemeliyiz” ifadelerinde bulundu.