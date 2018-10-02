İzzet Yıldızhan'dan Bilnet Okullarına ziyaret

Klip çekimleri için Diyarbakır'a gelen ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan yoğun iş temposuna rağmen Bilnet Okullarını ziyaret ederek okulun kurucusu Bilal Kadayıfçıoğlu ve öğrencilerle bir araya geldi. Özellikle müzik dersi alan öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldızhan, eğitime yapılan yatırımların geleceğin inşası için önemli olduğunu vurguladı. Yıldızhan, Bilnet Okullarının da Diyarbakırlı çocukların arasından geleceğin bilim, sanat, siyaset ve fikir adamlarının yetişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Görsel sanatlar ve müzik atölyesinde ders gören öğrenciler de, gerçekleştirilen sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yıldızhan'a teşekkür etti.

Ziyaret öğrenciler ile çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.