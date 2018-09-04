Jandarma koşusunda nefesler tutuldu

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır Hipodromunda gerçekleştirilen ’Jandarma Kupası Koşusu’ nefesleri kesti.

Koşunun sonunda kupa töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Kılınç, kurum müdürleri ve çok sayıda yarış sever katıldı.

Hipodromda bin 700 metre kum pist kategorisindeki koşuyu Mehmet Ali Yardımcı’nın sahibi olduğu ve Jokey Mehmet Doğan’ın bindiği ’Tekçapkan’ adlı at kazandı. Koşuyu kazanan atın sahibi Mehmet Ali Yardımcı’ya, plaketini Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu takdim etti. 10 yıldır jokeylik yapan Mehmet Doğan bu yarışma için bir ay boyunca hazırlandığını belirtti. Doğan, “Bu yarışı kazandığımız için çok mutluyuz, herkes bu yarışmayı kazanmak ister ama biz emeğimizin karşılığını aldık. Yarış istediğim gibi gitti, herhangi bir aksilik yaşamadım. Valimizden plaketimizi aldığımızdan dolayı da çok onurluyuz” dedi.

Atın sahibinin oğlu Selman Yardımcı ise bu sonucu beklediklerini ve bu yarışa ekip olarak iyi hazırlandığını dile getirdi. Yardımcı, “Jokeyimiz farklıydı bizde Mehmet Doğan’ı tercih ettik, oda atımıza daha önce binmişti atımızı tanıyordu diye, iyi bir tempo yarışı yaptı. Mutluyuz, Mehmetçiklerimizin kupasını aldık zafer bizim oldu” diye konuştu.