Jandarmanın yerli ve milli silah olan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yaptığı başarılı operasyonlarla 2017 yılında 97, 2018 yılı Eylül ayına kadar ise 52 olmak üzere toplamda 149 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde aranan 4 milyon ödüllü kırmızı listede 1 terörist, 1 milyon ödüllü yeşil listede 3 terörist ve 300 bin lira ödüllü gri listede aranan 6 terörist olmak üzere toplam 10 üst düzey terörist bulunuyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İHA ve SİHA kullanılarak düzenlenen başarılı operasyonlarla teröristler inlerinden çıkamaz hale geldi. Güvenlik kuvvetlerine teslim olan bir terörist, "İHA’lar başımıza bela oldu. İHA çıktıktan sonra saklandığımız yerlerden başımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Bundan dolayı örgüt içinde karmaşa yaşanıyor. Fırsatını bulan kaçarak teslim olmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Teröristlerin de ifade ettiği gibi yerli ve milli silah olan İHA ve SİHA’larla yapılan başarılı operasyonlarla nokta atışları yapan jandarma, Diyarbakır kırsalında kuş uçurtmuyor.

“Kırsal alan 7/24 gözetleniyor”

İHA ve SİHA’larla başarılı operasyonlar yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teröristlerin faaliyet yürütebileceği alanları 24 saat esaslı gözetim altında tutuyor. Gözetleme yapan İHA’ların görüntülerini değerlendiren jandarma ekipleri, terörist hareketlenmelerine anında müdahale ediyor. Tespit edilen ve terörist olduğu netleşen gruplara SİHA ile müdahale eden jandarma ekipleri, bölgeyi de karadan kuşatarak teröristlerin kaçışlarına izin vermiyor. Kırsal alanda yapılan gözetleme ve başarılı faaliyetler son iki yılda Diyarbakır kırsalında barınan teröristlere nefes aldırmıyor.

“İHA ve SİHA desteğiyle başarılı operasyonlar yapılıyor”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İHA ve SİHA desteği ile sürdürülen başarılı operasyonlarda tespit edilen teröristlere anında müdahale yapılıyor. Tespit edilen noktalar karadan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından tutulurken, dış ülkelerden bağımsız görüntü ve istihbarat oluşturarak hareket merkezine ileten İHA görüntüleri değerlendirilerek SİHA ile terörist gruplara anında müdahale ediliyor. 2017 yılında İHA ve SİHA desteği ile yürütülen başarılı operasyonlarda İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde bulunan 2’si yeşil, 4’ü gri listede olmak üzere 6’sı sözde üst düzey, toplam 97 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

“9 ayda 52 terörist etkisiz hale getirildi”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen başarılı operasyonlar kapsamında 2018 yılı ilk 9 ayında ise İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde 1 kırmızı, 1 yeşil, 2 gri liste olmak üzere 4 üst düzey, toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 ve 2018 yılı eylül ayına kadar 10’u üst düzey olmak üzere toplam 149 terörist etkisiz hale getirilerek bölgede büyük temizlik yapıldı.

“Esrar yerine sebze ekimi başladı”

Jandarma tarafından son yıllarda terör örgütü ve finans kaynaklarına yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda Diyarbakır kırsalında eski yıllara oranla kenevir ekiminin yerini sebze tarlalarına bıraktığı belirtildi. Yapılan başarılı operasyonlar neticesinde her yıl bölgede yakalanan esrar miktarının azalmasını değerlendiren terör uzmanları, operasyonların başarılı olmasından dolayı kimsenin eskisi kadar kenevir ekmeye cesaret edemediğini dile getirdi. 2017 yılında düzenlenen operasyonlarda 8 milyon kök kenevir bitkisi, 26 ton kubar esrar ve 68 ton toz esrar olmak üzere 94 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2018 yılı eylül ayına kadar yapılan başarılı operasyonlarda ise 2 milyon 350 bin kök kenevir bitkisi, 15 ton toz esrar, 3 ton kubar esrar olmak üzere toplam 18 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Terör uzmanları bir önceki yıl ile kıyaslama yaptıklarında kubar esrarın önceki yıllardan toprak altında saklanarak sonraki yıllarda toz haline getirilip satışa hazır hale getirildiğini söyledi. Terör uzmanları, 2017 ile 2018 yıllarını kıyasladıklarında 10’da bir oranında esrar ekiminde düşüş yaşandığının gözlendiğini dile getirdi. Bu düşüşün de bölgede yapılan başarılı operasyonlardan kaynaklandığını dile getiren terör uzmanları, daha önceki yıllarda esrar ekilen bir çok tarlaya artık domates, biber, salatalık gibi sebzeler ekildiğinin gözlemlendiğini kaydetti.