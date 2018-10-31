Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda toprağa gömülü 935 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalında 29 Ekim tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan “Bayrak-99” operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 696 kilogram toz, 239 kilogram da kubar olmak üzere toplam 935 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Terör örgütünün finans kaynağına ağır darbenin vurulduğu operasyonda bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.