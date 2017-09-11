Japon Pasajı kan ağlıyor

İş yerlerinin yüzde 70’inin kapandığını belirten pasaj esnafı, alışveriş merkezlerinin işlerini öldürdüğünü ifade etti.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan ve bir dönem ticaretin yoğun olduğu merkezlerden biri olan Japon Pasajı artık kan ağlıyor. Pasajdaki dükkanların büyük bir çoğunluğu boşaltılırken, esnaf alışveriş merkezlerinden yakınıyor. 1996’dan beri pasajda esnaflık yapan Nesip Cengiz, “Eskiye baktığımızda cıvıl cıvıl çalışan bir pasajda şu anda in, cin top oynuyor. Kimse yok. Her taraf kapanmış. Yaklaşık olarak burada yüz dükkan var. Şu anda toplamda 30’unda esnaf var. Hemen hemen yüzde 70’i kapandı. En büyük sıkıntıyı alışveriş merkezlerinden çekiyoruz. Alışveriş merkezleri belimizi kırdı. Sermayemizi de tükettik. Burası hem köklü hem de turistlik bir yer. Burası Diyarbakır’ın en pahalı yerlerinden biriydi. İş yerlerinin fiyatları 150 bin ile 500 bin dolar arasındaydı. Şu anda buradaki dükkanları gelip soran, kiralamak ve almak isteyen yok” dedi.

Pasajın eski günlerine dönebilmesi için destek beklediklerini anlatan Cengiz, “Cadde üstünde bulunan esnafa destek var. Ama bizim gibi pasaj içerisinde, üçüncü katta, ikinci katta bulunan esnafa kimse hiçbir destek vermiyor. Sonuçta hep göz önünde olanlar destek görüyor. Biz de destek görmek istiyoruz. Ben üçüncü kattayım ne gelen var ne giden var. Biz de destek görmek istiyoruz” diye konuştu.

“İş yok, mağduruz”

1972’den beri pasajda esnaflık yapan Şeyhmus Turan, “Şu anda iş yok, mağduruz. Gördüğünüz gibi hep boş. Bilmiyorum artık nereye kadar devam ederse artık. Eskiden iyiydi, gelen giden oluyordu. Bizim müşterimiz hep memur, polis, subaylardı ama şuanda kimse yok” ifadelerini kullandı.

“Sayılı yerler arasındaydı’

Pasajda yaklaşık 50 yıldır esnaflık yapan Vahit Abdioğlu ise şunları kaydetti:

“Burası eskiden çok hareketli, çok canlıydı. Bölgede değil Türkiye genelinde bizim pasajımız çok eski bir yer. Japonya’da üretilen bir ürün bir hafta 10 gün sonra bizim pasajımızda bulunurdu. Bu yüzden de Türkiye’de sayılı yerler arasındaydı. Ne ararsanız, kime sorarsanız Japon Pasajı derlerdi. Herkes artık alışveriş merkezlerine gidiyor. Bazen 10 gün boyunca iş yapamıyoruz. Eskiden iş yoğunluğundan dolayı başımızı kaşıyamıyorduk.”