Jüri özel ödülü hayatını yitiren işçinin kızına

Yarışmada jüri özel ödülü, 2015 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde göreve giderken yaşanan çatışmada arada kalarak hayatını yitiren Mesut Sanrı’nın kızı Hayrunnisa Sanrı’ya verildi.

Anneler Günü nedeniyle İnsan Kaynakları tarafından Dicle Elektrik’te çalışanların çocukları arasında “Anne Sevgisi” konulu bir resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya enerji şirketinin sorumluluk bölgesinde bulunan 6 il ve bağlı ilçelerinden onlarca resim gönderildi. Bir süre önce de oluşturulan jüri tarafından ilk 3 dereceye giren resimlerin sahipleri ile jüri özel ödülünün sahibi belirlendi. Jüri özel ödülü, 27 Ağustos 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan çatışmada arada kalarak hayatlarını kaybeden 4 sivilden biri olan Dicle Elektrik Dağıtım saha çalışanlarından Mesut Sanrı’nın kızı Hayrunnisa Sanrı’ya verili. Mesut Sanrı, göreve giderken iki ateş arasında kalmış ve hayatını yitirmişti.

Ödüllerini yöneticilerden aldılar

Dün de anne sevgisini en iyi anlatan resimlerin sahibi olan çocuklar ödüllerini Dicle Elektrik yöneticilerinden aldılar. Törene, dereceye girerek ödül almaya hak kazanan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik Yatırım Genel Müdürü Necat Tur, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay

ve Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse katıldı. Yarışmada yaptığı resim ile 1’inciliği kazanan Şanlıurfa’dan Zeynep Salma’ya ödülü olan bisikleti Murat Karagüzel, Mardin’den Serdar Demir’e ödülü olan kaykayı Necat Tur ve Batman’dan Eylül İrem Yılmaz’a ise ödülü olan paten takımını ise Akif Köse verdi. Jüri özel ödülünü alan Hayrunnisa Sanrı’ya da ödülü olan oyuncak bebeği yine Genel Müdür Karagüzel verdi.

Kurumsal yapı olmanın gereği

Törende konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Bu etkinliğe özellikle aile olarak gördüğümüz Dicle Elektrik çalışanlarının çocuklarının katılmasını istedik. Bu etkinlik ile şirkette çalışanların tümünün, büyük bir ailenin üyeleri olduklarını hissettirmekti. Kurumsal yapı olmanın bir gereği olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte çizdikleri resimler ile anne sevgisini olabildiğince iyi anlatan bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapmıştılar, kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Sevgiyi çocuklardan alalım istedik

Törende konuşan Dicle Elektrik Yatırım Genel Müdürü Necat Tur, “Böyle bir sosyal projeye katıldıkları için çocukları tebrik ediyorum. Güzel olmuş, aferin size” diye konuştu.

İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay da, “Annelere olan sevgiyi çocuklarından alalım istedik. Çok güzel çizimler geldi. Burada maksat hiç kimseyi yarıştırmak değildi zaten. Burada şirketimizin sahip olduğu çalışanların çocuklarının güzelliklerini ortaya koymaktı. Nitekim bunu da başardığımızı umuyorum” ifadelerinde bulundu.

Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse ise seçici jüride de yer aldığını ifade ederek, dereceye giren resimlerin sahibi olan çocukları ve ailelerini tebrik etti.