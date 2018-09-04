Kaçak dershaneleri "MEB öğretmenleri ayakta tutuyor" iddiası

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu şekilde çalıştığı tespit edilen 11 özel eğitim kursuna 600 bin TL para cezası kesti.

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala, Diyarbakır’da faaliyet gösteren bazı temel liselerin kurucuları tek ders onayı alıp bütün dersleri veren ve “kaçak dershane” gibi faaliyet gösteren özel öğretim kursları ile ilgili olarak avukatları aracılığıyla hukuki mücadele başlattı. Avukat Melih Devran Aygün tarafından yapılan başvuru sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü “kaçak dershane” gibi faaliyet gösteren 11 özel eğitim kursuna gerekli işlemlerin yanı sıra 600 bin TL para cezası kesti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gelen şikayetleri değerlendirip bu tür faaliyetlerde bulunan kursları tespit etmeye devam ederken, avukat Melih Devran Aygün bir iddiada daha bulunarak MEB kadrolu öğretmenlerin “kaçak dershane” faaliyeti gösteren özel eğitim kurslarını ayakta tuttuğunu, okul müdürleri ile anlaşarak kendilerine boş zaman oluşturduğunu ve bütün verimini burada harcadığını ileri sürdü.

"MEB öğretmenleri birleşip açmakta"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan avukat Aygün, “MEB öğretmenleri kendi okullarından çok kaçak dershanelerde yani tek ders onayı olup velileri sömürüp kandıran özel öğretim kurslarında çalışmaktadır. Kaçak kursların çoğunu MEB öğretmenleri birleşip açmakta ve ortak olmaktadır. Okuldaki müdürleri ile anlaşarak ders programlarını sadece 3 veya 4 güne sığdırmaktadırlar ve bu ders programlarını bu zamana sığdırmaları bu özel öğretim kurslarında daha rahat çalışmalarına imkan sağlamaktadır ve buna bağlı olarak okuldaki performansları düşmektedir. Sevk ve rapor almaktadırlar. Bu öğretmenler devlet okullarındaki kendi öğrencilerini zorla, notla tehdit ederek çalıştıkları kaçak dershanelere yönlendirmektedirler. Okul müdürleri tüm öğretmenlerin ders programlarını 5 güne yaymalı ve kadrolu öğretmen 3 gün çalışırken ücretli öğretmen alınarak devlet hazinesine yük getirilmemelidir. MEB öğretmenleri kaçak kurslarda çalışamazlar ancak özel okullarda ve temel liselerde onayla maksimum 8 saat çalışabilirler. MEB öğretmenleri bu hukuksuzluğa devam edeceklerse onları istifaya davet ediyoruz. Yerlerine binlerce atanamayan öğretmen sırada beklemektedir. Bu konunun takipçisi olacağımızı, kendilerini ve çalıştıkları kursları tespit ettiğimizi gerekli işlemleri yapmadan önce kendilerini bu konuda duyarlı olmaya ve yasalara uymaya davet ettiğimizi önemle ve mesleklerine duyduğumuz saygıyla davet ediyoruz. Çünkü öğretmenlik mesleği dürüst olmayı ve iyi örnek olmayı gerektirir. Bizim özel eğitim kurslarına ilişkin olarak burada çalışan MEB kadrosundaki öğretmenlerle ilgili her kursa dair ayrı ayrı öğretmen tespitlerimiz bulunmaktadır. Bu yöndeki çalışmamızı ilgili mercilere sunacağız” diye konuştu.

“100’e yakın kursta 600’e yakın MEB öğretmeni”

Şu ana kadar 100’e yakın bu tür kursta 600’e yakın MEB kadrolu öğretmenin çalıştığını tespit ettiklerini vurgulayan Aygün, şunları kaydetti:

“Bu çalışma şekli ile öğretmen bütün verimini bu kaçak dershanelerde harcıyor ve devlet okullarında okuyan öğrencilere verecek çok fazla bir şeyi de kalmıyor.”