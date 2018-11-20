Kaçak elektrik için 27,5 milyon liralık yatırım tahrip ediliyor

Dicle Elektrik tarafından 3K (Kayıpsız, Kesintisi, Kaliteli) Enerji Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 27,5 milyon liralık yatırım, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kişiler tarafından yakılıp, yıkılmaya başlandı. İlçede son 20 gün içerisinde yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan 37 Alçak Gerilim Otomasyon Panosu (ASOP) bu saldırılar ile kullanılamaz hale getirildi.

Sorumluluk bölgesinde tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yatırımlarına devam eden Dicle Elektrik, ilkbaharda Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden olan Bismil'de 27,5 milyon liralık bir yatırım başlattı. İlçedeki kurulu elektrik gücünü yüzde 37 oranında artırarak hem enerji kalitesini artıracak, hem de kesintileri sona erdirecek olan bu yatırımdan 6 mahallede 12 bin tüketicinin olumlu anlamda yararlanması planlandı.

20 günde 37 pano

Yatırım bölgesinde bulunan havai hatların tamamını yeraltına alan, yeni trafolar ve dağıtım panoları kuran, aydınlatma şebekesini yenileyen Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi. Kimliği belirsiz kişiler, ne yazık ki çocukları da kullanarak son 20 gün içerisinde Fırat ve Akpınar mahallelerindeki 37 Alçak Gerilim Otomasyon Panosunu ya yaktı veya kırarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırganların, bazı panoların içerisinde bulunan malzemeleri çaldıkları da belirlendi.

Bir kişi tutuklandı

Eskiden yapıların içerisinde bulunan sayaçların da içerisine konulduğu ve kamuoyunda “kaçak elektrik kullanımını önleyen pano” olarak bilinen Alçak Gerilim Otomasyon Panolarına saldırarak tahrip edenlerden 7'si polisin gerçekleştirdiği çalışma sonunda yakalandı. Bazıları devriye görevi yapan polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan saldırganlardan 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bir saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Dicle Elektrik ekipleri, kırılan panoları yenilemek için çalışmalara başladı.