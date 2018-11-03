Kaçarak evlendiler, tek halıyla yaşama tutunmaya çalışıyorlar

Diyarbakırlı Raif ile Tekirdağlı Seher, İstanbul'da tanışarak birbirlerine aşık oldu. Kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması nedeni ile kaçmaya karar veren çift, Diyarbakır'a yerleşti. Yaklaşık 3 aydır geldikleri Diyarbakır'da kiraladıkları evlerinde bir kilim birkaç yatakla hayatta kalmaya çalışan genç çift, yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakırlı Raif T., yaklaşık 4 yıl önce çalışmak için memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'un yolunu tuttu. Burada birçok işte çalışan Raif T., en son çalıştığı bir kafede Seher A. ile tanıştı. Bir süre görüşen ikilinin arasındaki samimiyet bir adım ilerleyerek aşka dönüştü. Aşklarını evliliğe dönüştürmek isteyen ikili evlenmeye karar vererek durumu ailelerine bildirdi. Raif T.'nin ailesi kız istemek için hazırlıklar yaparken Seher A.'dan gelen haberle yıkıldı. Seher'in ailesi, kızlarının evlenmelerine müsaade etmeyerek erkek tarafının gelmesini istemedi. Bir süre düşünen Raif T. ve Seher A., daha sonra kaçma planları yapmaya başladı. 27 yaşındaki Raif T., 26 yaşındaki Seher A. ile yaklaşık 3 ay önce kaçarak Diyarbakır'ın yolunu tuttu. Burada bir ev kiralayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışan çift için her şey çok güzel ilerlemedi. Bir türlü iş bulamayan Raif T. eşiyle birlikte kiraladıkları evde bulunan tek halı ve birkaç yatakla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kızın ailesi ikna olmadı, çift kaçmaya karar verdi

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Raif T., daha önce İstanbul'da tesisat işi yaptığını, ardından çay ocağı işlettiğini söyledi. İstanbul'da yaklaşık 4 sene kaldığını kaydeden Raif T., “Ben çay ocağı işletiyordum İstanbul'da eşim de çay içmeye geliyordu ve görüşmemiz oldu birkaç defa. Oturduk konuştuk, sohbet ettik. Yaklaşık 3 sene sonra ise evlenmeye karar verdik. Eşimi ailesinden istedik fakat aile, bize kızlarını vermedi. Aile bunu bir türlü kabullenmedi. Bu nedenle biz de kaçmaya karar verdik, eşimle 3 ay önce kaçtık ve Diyarbakır'a geldik. Burada biraz sıkıntılarımız var, mücadele ediyoruz. Maddi sıkıntılarımız var. İş bulamıyorum, yetkililerden yardım bekliyorum. Ben para istemiyorum, iş istiyorum. Bu süreçte bize yardım edilmesini istiyorum. Evimizde hiçbir şey yok, bir halı, battaniye ve döşek var. Sesimizi duymalarını bekliyorum” dedi.

“Eşimi çok seviyorum, ona güvenerek kaçtım”

Daha sonra konuşan Seher A. ise eşiyle İstanbul'da tanıştığını söyledi. Eşiyle birbirlerini sevdiklerini aktaran Seher A., “Yaklaşık 3 yıl sonra evlenmeye karar verdik fakat ailem bu evliliğe izin vermedi. Bu nedenle çok zorluk çektim, ailem vermeme konusunda ısrar edince biz de kaçmaya karar verdik. Daha önce Diyarbakır'a hiç gelmemiştim. Eşim bana anlatıyordu hep burayı ben hiç düşünmeden geldim, eşime güveniyordum. Eşim çalışmıyor, evimizde hiçbir eşya yok neredeyse. Ben tek evde kalamıyorum, bu süreçte yetkililerin bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Biz kimseden para istemiyoruz, iş olursa ikimiz de çalışırız” diye konuştu.