Kaçırılan kızın ağabeyi konuştu

26 yaşındaki Ayşe Baran Kulp ilçesinde yaklaşık bir ay önce iddiaya göre Şehmus Yavuz tarafından silah zoru ile kaçırılarak alıkonuldu. Bir aydan beri haber alınamayan Ayşe Baran için ailesi hayatından endişe duymaya başladı. Ayşe’nin kaçırılması olayının ardından Şehmus’un kaçırılmasının kendilerine mal edildiğini savunan aile üyeleri, Hacı Yavuz olayı ile ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti. Baran ailesi, kardeşlerinin kendilerine Şehmus ile isteyerek gittiğini söylemesi durumunda buna engel olmayacaklarını da kaydetti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe Baran’ın ağabeyi Mehmet Emin Baran, Şehmus Yavuz’un Ramazan Bayramı akşamında kız kardeşlerini kaçırdığını iddia etti. Baran, “Evde özürlü annem vardı, biz de bayram ziyaretindeydik, gelip Ayşe’yi kaçırmış. Kız kardeşimin Şehmus ile ilişkisi yoktu, silah zoru ile kaçırıldı. Kaçırılma süreci boyunca hiç görüşemedik, görüştürülmedik. Dilekçemizi emniyete ve savcılığa verdik. Kız kardeşim kendi rızam ile gittim derse biz onlara engel olamayız. Kız kardeşimi zorla evlendirmemiz gibi bir durum söz konusu değil, bu devir o konuları kapatmıştır, hangi devirde yaşıyoruz? Devlet kanalı ile ilçenin ileri gelen insanlarımızın aracılığıyla onlarla görüştük, kızımızı getirin dedik. Kızımızın hayatından endişeliyiz, onun bulunmasını istiyoruz. Fehmi Yavuz’u hiç tanımıyorum, kardeşinin olduğunu bilmiyordum” dedi.

“Olayın büyümesini istemiyoruz”

Kendilerinin kimsenin evini yakmadıklarını ve kimseyi darp etmediklerini kaydeden Baran, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz karşı tarafın köyüne hiç gitmedik. Kızı getirmemek için her yola başvuruyorlar. Kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Hacı Yavuz’un kaçırılması olayıyla ilgili bilgimiz yok. Kimin bunu gerçekleştirdiğinden haberimiz yok. Biz sadece kız kardeşimizin sağ salim bize teslim edilmesini istiyoruz. Kız kardeşim gelsin, bize Şehmus’u sevdiğini ve isteyerek kaçtığını söylesin biz bunun önünde durmayacağız ve kabul edeceğiz. Bayramın ikinci günü dilekçemi verdim, bunun haricinde bir sonuç alamadık, 13-14 gün sonra cumhuriyet başsavcılığına dilekçe verdik. Kız kardeşimizin bir aylık süredir bulunmamasına çok şaşırıyoruz. Kardeşimizin hayatından endişe ediyoruz. Bu insana güvenmiyoruz, tehlikeli bir insandır bu. Devlet büyüklerinden, emniyetten, jandarmadan ricamız var, kardeşimi bulsunlar. Bir aydır kız kardeşimi bulamadık, ne yapacağımızı şaşırdık. Biz mağduruz, ailemiz çok mağdur, olayların büyümemesi taraftarıyım, kız kardeşimin bulunmasını istiyorum.”

Kulp ilçesinde yaklaşık 25 gün önce evli ve 3 çocuk babası Şehmus Yavuz Ayşe Baran’ı kaçırmış, bu olayın ardından Yavuz’un annesinin oturduğu ev yakılarak annesi darp edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Yavuz’un engelli kardeşi Hacı Yavuz da sokak ortasında darp edilerek kaçırılmıştı.