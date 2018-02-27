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27 Şubat 2018 13:56

Kadın fotoğrafçılar buluşuyor

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ’Kadın Fotoğrafçılar Buluşuyor’ etkinliğinin 4 Mart Pazar günü Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda başlayacağı belirtildi.

Kadın fotoğrafçılar buluşuyor

27 Şubat 2018 13:56


Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi 12 kadın fotoğrafçı tarafından kadına yönelik şiddet temalı fotoğraf sergisi açılışı yapılacağı bildirildi. Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, gecen sene bu etkinliği kardeş dernekleri olan Siverek Fotoğraf Sanatçıları ile birlikte yaptıklarını söyledi. Kılıçoğlu, "Bu sene sadece kendi dernek üyelerimizin çalışmaları yer alacak. Gelecek sene ise bölgede bulunan diğer fotoğraf dernekleri ile işbirliği halinde yapmak istiyoruz" dedi.


Etkinlik kapsamında Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere plaket verilmesi, kadın fotoğrafçıların sunum ve söyleşi programının yapılması, Diyarbakırlı iş kadınlarının konuşmaları ve fotoğraf sergisi açılışı olacağı belirtildi.




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