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09 Ocak 2017 13:43

Kadın girişimciler DÜ ile ortak proje yürütecek

Kadın girişimciler DÜ ile ortak proje yürütecek

09 Ocak 2017 13:43

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ile yönetim kurulu üyeleri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Akyıl, Rektör Gül’e kadın girişimcilerin yapmış oldukları projeleri anlatarak, 2016 yılında gerçekleştirdikleri “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaşanan Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayının ikincisini yapmak üzere çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle Diyarbakırlı 100 kadına “Turizmde Kadın Girişimciliği Eğitimi” verdiklerini ve 2017 yılı içinde de bu projenin istihdam odaklı olan ikinci eğitimini vereceklerini dile getiren Akyıl, “Ayrıca TOBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüteceğimiz TOBB Genç Başarı Şirket Programını da 2017 eğitim yılı içinde yapacağız. Bu projelerinin yanı sıra Dicle Üniversitemizin özellikle öğrenci potansiyelini değerlendirerek Üniversitemizle birlikte ortak bir proje yapmak istiyoruz. Bu projemizin yanı sıra üniversitemizde restorasyon ve takı tasarımı konusunda bölümlerinin açılmasının da ilimiz için gerekli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

“Birlikte çalışacağız”
DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise kadın girişimcilerin yapmış oldukları başarılı çalışmaları taktir ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Geçmiş yönetimlerin yapmış oldukları hatalar nedeniyle 150 bin öğrenci kapasiteli olması gereken Üniversitemiz 33 bin öğrenciye sahip bulunmaktadır. Üniversite gibi yönelmemiş adeta çökmüş bir vaziyettedir. Bizler burada adeta yeni bir üniversite inşa edeceğiz. Bu nedenle kentimize faydalı her türlü projede açığız. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte çalışıp gerekli tüm desteklerde bulunacağız.”



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