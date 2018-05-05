Kadın matematikçiler Diyarbakır’da buluştu

Kadınların matematikte yatığı çalışmalardan dolayı unutulmaması gerektiğini vurgulayan DÜ Matematik Bölümü Başkanı Hatun Özlem Güney, “Bugün kadının matematikteki sesini bir kez daha duyurmak için hepimiz burada toplandık” dedi.

Her yıl Türkiye’nin farklı bir şehrinde Kadın Matematikçiler Derneği (TKMD) tarafından düzenlenen ‘Kadın Matematikçiler Derneği’ çalıştayının 5’incisi Dicle Üniversitesi’nde (DÜ) başladı. DÜ Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Ahmet Onay, Matematik Bölümü Başkanı Hatun Özlem Güney, TKMD Başkanı Belgin Korkmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmalarına geçildi.

“Kadının matematikteki sesini bir kez daha duyurmak için hepimiz burada toplandık”

Açılış konuşmasını yapan Matematik Bölümü Başkanı Hatun Özlem Güney, 1984 yılından ilk kadın matematikçilerini aldıklarını ve şuanda kadrolarının yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu vurguladı. Güney, “Bu bize kadın matematikçilerin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bir gelişim gösterdiğinin önemli bir göstergesidir. Tarih boyunca kadınların yaptığı çalışmaların çok azı kabul görmüş, çalışmaları görmezden gelinmiş ve yaptığı birçok şey kitaplarda unutulmuş. Ancak hala birçok kadın matematikçimiz konusunda başarılı çalışmalara imza atmış ve hala atmaya da devam etmekte. Birçok kadın bilim uğruna ailesine karşı gelmiş, eski dönemlerde kadınların, kızların okuması mümkün değildi ve bütün kadınlarımız gizlice okuyarak özellikle kimliklerini gizlemek zorunda kalarak yalnızlık içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kadınlar sadece matematik ile ilgili çalışmalarından ve cesaretlerinden dolayı değil, ön yargıların değişmesinde sağladıkları katkılarından dolayı da unutulmamalıdır. Eğer biz kadın olarak buralardaysak eminim ki onlara ne kadar borçlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bugün kadının matematikteki sesini bir kez daha duyurmak için hepimiz burada toplandık” diye konuştu.

“Matematik yapan kadınlar yükselme konusunda problemler yaşıyorlar”

Ardından konuşan TKMD Başkanı Belgin Korkmaz ise, dernek olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ancak matematikle uğraşan herkesin derneğe üye olabileceğini vurguladı. Korkmaz, şunları söyledi:

“Kadın Matematikçiler Derneği olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın matematikçiler ile erkek matematikçileri yarıştırmak gibi bir şey söz konusu değil. Kadın matematikçiler zaten matematiklerini yapıyorlar. Sadece yaptıkları çalışmaları dile getirecekleri, paylaşacakları daha fazla bilimsel çalışma ortamı yaratmak istiyoruz. Bunun diğer toplantılarda, sempozyumlarda yeteri kadar olmadığı fikrindeyiz. Genel olarak sayılara bakılınca burada yüzde 60’ın kadın olması çok güzel bir şey. Benim üniversitemde toplam 8 kişiyiz sadece bir tane erkek öğretim görevlisi var. Böyle tek tek örnekler var. Genele baktığınız zaman yüzdesi o kadar kötü değil fakat akademik rütbelere bakarsanız lisans öğrencisi sayısı, doktora öğrencisi sayısı, doktor öğretim üyesi sayısı, doçent ve profesör sayısına baktığınız zaman kadınların yüzdesi giderek düşüyor. Hem de öyle böyle değil çok dramatik bir şekilde düşüyor. Evet matematik yapan çok kadın var niyeyse bir şekilde yükselme konusunda problemler yaşıyorlar. Derneğimiz matematikçi olan ve derneğimizin amaçları için çalışmak isteyen herkese açık. Sadece bütün toplantılarımızda konuşmacılarımız kadın.”

Kadın araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma konularını, fikirlerini ve tecrübelerini paylaşabilecekleri çalıştay 7 Mayıs’ta sona erecek.