Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförlerine verilen seminer, Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmalarıyla başlayan program ardından Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde görevli uzman personellerin sunumları ile devam etti.

Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamaya yönelik hazırlanan 2017-2020 Diyarbakır İl Eylem Planı kapsamında verilen seminerde şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ve şiddetle mücadele mekanizmaları üzerinde duruldu. Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin mücadelesinin gerektiği vurgulandı. Erken yaşta evliliğin nedenleri ve doğurduğu sonuçlar da anlatıldığı seminerde, erken yaşta evlilik sorununa yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Seminerde ayrıca Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli personel tarafından da 6284 sayılı kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliğin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı.