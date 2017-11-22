Kadınlar broşür dağıttı

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kardelen Kadın Merkezi kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Belediye Başkan Yardımcıları ve Kardelen Kadın Merkezinde çalışan kadınlar Sakarya Caddesinde şiddete yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Kadınlara dağıtılan broşürlerde şiddettin türleri ve olası şiddet durumlarında nerelere başvurmaları gerektiği bilgilerine yer verildi.

Ayrıca Kardelen Kadın Merkezinin 23 Kasım Perşembe günü Ninova Alışveriş Merkezinde stant açıp bilgilendirme yapılacağı belirtildi. 24 Kasım Cuma günü ise yapacakları film gösterimi ve söyleşiye kadınların davet edildiği bildirildi.