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22 Kasım 2017 12:03

Kadınlar broşür dağıttı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kardelen Kadın Merkezi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Bağlarlı kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlar broşür dağıttı

22 Kasım 2017 12:03


Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kardelen Kadın Merkezi kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Belediye Başkan Yardımcıları ve Kardelen Kadın Merkezinde çalışan kadınlar Sakarya Caddesinde şiddete yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Kadınlara dağıtılan broşürlerde şiddettin türleri ve olası şiddet durumlarında nerelere başvurmaları gerektiği bilgilerine yer verildi.


Ayrıca Kardelen Kadın Merkezinin 23 Kasım Perşembe günü Ninova Alışveriş Merkezinde stant açıp bilgilendirme yapılacağı belirtildi. 24 Kasım Cuma günü ise yapacakları film gösterimi ve söyleşiye kadınların davet edildiği bildirildi.




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