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04 Mayıs 2018 15:52

Kadınlar hanım ağanın sofrasında buluştu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olan “hanım ağa” lakaplı Suna Kepolu Ataman ilçedeki kadınlara ziyafet verdi.

Kadınlar hanım ağanın sofrasında buluştu

04 Mayıs 2018 15:52

Kadınların yöresel kıyafetlerle katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Diyarbakır Silvan’da Şeyhdoda aşiretinin lideri olan “hanım ağa” lakaplı Suna Kepolu Ataman, ilçedeki kadınlara yemekli bir tanışma etkinliği düzenledi. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin kadın katıldı. Ataman, etkinliğe katılan kadınları tek tek kapıda karşılayıp tokalaştı. Salonda bulunan kadınların masalarını gezip bir bir ilgilenen Ataman, kendisine iletilen sorunları dinledi. Etkinlikte konuşan Ataman, kadınların sesi olmak için AK Parti’den aday adayı olduğunu ve kadınların desteğini beklediğini ifade etti.


Etkinliğin “Silvan kadınlarının buluşması” olduğunu dile getiren Ataman, “Silvan kadınları bir araya gelip konuşup dertlerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini konuşmak ve beraber bir sohbet etmekti. Neden aday olduğumu, ne için aday olduğumu, sosyal ve ekonomik açıdan bir beklentim olmadığını Silvan halkı benden daha iyi bilir. Ben onlar için, bu halk için, memleketim için, ülkem için, birlik beraberlik için, bütünlük için aday olduğumu anlattım. Yemekten sonra yine kendi sorunlarımızı, isteklerimizi, kendi geleceğimizi, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için konuşacağız. Doğu’daki kadınlar doğar doğmaz, gözlerini açar açmaz mücadele içerisinde ve mücadele ruhuyla büyüyor. Dolayısıyla bu mücadele ruhuyla onu bilinçli bir anneye çevirip, bilinçli evlatlar yetiştirmek ve geleceğimizi daha aydınlık bir şekilde görmek, örfümüzü, adetimizi, bizi biz yapan değerlerle biz varız dedik. Bu anlamda Silvanlı kadınlarla sohbetlerimiz olacak” dedi.


Konuşmaların ardından kadınlar birlikte yemek yedi.




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