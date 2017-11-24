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24 Kasım 2017 13:45

Kadınların 25 Kasım standına yoğun ilgi gösterdi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Merkezinin 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadınların 25 Kasım standına yoğun ilgi gösterdi

24 Kasım 2017 13:45


Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Merkezinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Ninova Alışveriş Merkezinde açtıkları stantta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve Başkan Yardımcıları standı ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Kardelen Kadın Merkezi çalışanları bir gün boyunca açtıkları stantta vatandaşlara ’Şiddet nedir’ sorusunun tanımını sorarak tek cümleyle resim şövalyesi üstüne yerleştirdikleri mukavva kağıdına yazmaları istediler. Vatandaşların bu soruya verdikleri farklı cevaplar ortaya çok farklı sonuçlar çıkardı.




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