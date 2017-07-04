Kaldırımlar yayaların güvenliği için denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanması amacıyla kent genelinde başlattığı denetimler devam ediyor. Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki denetimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenişehir ilçesi Ofis ve Şehitlik semtlerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekinciler ve Gevran caddeleri ile Şehitlik Semti’ndeki Cadde ve sokakları tek tek gezen Zabıta ekipleri, görüntü kirliliği ve kaldırım işgaline neden olan esnafları hem uyardı hem de bilgilendirdi. Kaldırımlarda yer alan kürsü, sandalye, masa, reklam tabelaları ve dolapları kaldıran Zabıta ekipleri, vatandaşların kaldırımları daha rahat bir şekilde kullanmasını sağladı. 2017 yılı içinde görüntü kirliliği ve kaldırım işgallerinin önüne geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yıl boyunca denetimlerine devam edecek.