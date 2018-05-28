Kamışlo Bulvarı asfaltlanıyor

2018’de kent merkezindeki caddelere 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyerek sezonu Nisan ayında açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde yer alan ve protokol yolu olarak bilinen Kamışlo Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarına başladı. “Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi” kapsamında 3,6 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Kamışlo Bulvarı, gidiş ve geliş olmak üzere asfaltlanacak. Toplam 23 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı bulvarda ekipler, daha önce 8 santimetre bütümlü temel ve 6 santimetre kalınlığında binder tabakası çalışmalarını tamamlamıştı.

Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve temel çalışmalarının ardından Kamışlo Bulvarı’na konfor tabakası (modifiyebütümlü taş mastik asfalt) asfalt serecek. Kent merkezinde yeni yapılan uygulamada konfor tabakası 4 santimetre kalınlığında olacak. SMA olarak bilinen konfor tabakasında elyaf ile modifiye edilmiş bütüm bulunduğundan esneklik kazanan yol, titreşimleri ve araç lastik seslerini minimum seviyeye indirerek sürüş konforunu artıracak.

Çalışmalar 20 gün içinde tamamlanacak

20 gün içinde tamamlanacak olan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi, asfaltın 25 ile 30 arası santigrat derecede serilmesi nedeniyle Kamışlo Bulvarındaki çalışmalarını mesai saatleri içinde gerçekleştirecek. Bulvarın asfaltlanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve yolun bağlantıları arasında boşluk oluşmaması için sıcak asfalt çalışmasında 3 finişer ile 4 silindir aynı anda çalıştırılıyor. Araç trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, trafik gidiş ve geliş olmak üzere yolun tek şeridinden veriliyor.

Bulvarın gidiş ve geliş yönüne bisiklet yolu inşa edilecek

Kamışlo Bulvarı’nda sıcak asfalt serme çalışmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gidiş ve geliş olmak üzere yolun iki yönüne 2 metre genişliğinde bisiklet yolu inşa edecek. Yapılacak çalışmalardan sonra Kamışlo Bulvarı’nda, yol çizgi ve yaya güvenliği için araç hız kesici işaretleme ile uyarı levha çalışmaları başlayacak.