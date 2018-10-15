Kamu Başdenetçisi Malkoç, Dicle Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı

Dicle Üniversitesinin (DÜ) akademik yıl açılışına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Genelkurmay Başkanlığı koridorlarında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın yaşadığı bir olayı anlatarak, “Genelkurmay koridorlarında omuz attılar Başbakan Erbakan'a, bir başçavuşa talimat verip omuz attılar” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dicle Üniversitesinde akademik yıl açılışına katıldı. Konferans salonunda düzenlenen programa Malkoç'un yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, kamu kurum müdürleri, üniversite hocaları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program türkü dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. DÜ Rektörü Gül ve Vali Güzeloğlu'nun konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Malkoç, Diyarbakır varken ne Paris'in, ne Berlin'in, ne New York'un ne de Moskova'nın var olduğunu söyledi. Malkoç, “Türkiye'nin huzuru ve refahı Bağdat'ın, Şam'ın, Halep'in huzuru ve refahıdır. Türkiye'nin huzur ve refahı Bakü'nün, Tahran'ın, Belgrat'ın, Üsküp'ün huzuru ve refahıdır. İnşallah Türkiye güçlendikçe hem dünyada hem de bölgemizde huzur ve refah daha da artacaktır. Bosna Diyarbakır'dır, Bağdat İstanbul'dur, Üsküp Mardin'dir, Bursa Semerkant'tır. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Türkiye'deki demokrasinin en büyük sıkıntısı vesayet modeliydi. Tarihimiz darbeler tarihi ile doluydu, Türkiye demokrasi tarihi darbeler tarihiydi” dedi.

Konuşmasında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın yaşadığı bir olayı da paylaşan Malkoç, “Rahmetli Erbakan Başbakanken, ben milletvekili hukukçu danışmanı olarak yanındaydım. Genelkurmay koridorlarında omuz attılar Başbakana, bir başçavuşa talimat verip omuz attılar. Daha sonra başka bir komutan Erbakan hoca hacca gitti diye Erzurum Bölge Komutanı çıktı basına açıklama yaptı, Başbakana sövdü küfretti. Konular ile ilgili Genelkurmay Başkanlığına dilekçe verdik, dilekçenin işleme konmasını bekliyoruz, yaşadığım olayı anlatıyorum. Dönemin Genelkurmay Başkanı çıktı açıklama yaptı, 'Gerekirse daha ağırını yapacağız' dedi. Kime söylüyor bunu, bir ülkenin başbakanına. böyle demokrasi olur mu, böyle bir ülke gelişir mi. İşte Türkiye bunlardan kurtuldu. Onlar bunu yaparken ne oldu, 28 Şubat'ta bu suçu işleyenlerin her biri Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Türkiye'de bu kadar demokratikleşme oldu ama bu demokratikleşmenin hızını kesen zehirleyen terördür arkadaşlar. Biz dünyadaki ülkelerden farklı olarak Avrupa'da bir DEAŞ terör belası var, ama Türkiye'de DEAŞ var, PKK var, FETÖ var. Bunların her bir eylemi Türkiye'deki demokratikleşmeyi ve huzuru olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz'da canavarlarla karşılaştık. Bu milletin alın teri ile boğazından kıstığı paralarla aldığı uçağı, helikopteri, tankı milletine karşı yürüttü. Böyle bir hainlik yaptılar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malkoç'a Vali Güzeloğlu ve Rektör Gül tarafından plaket verildi.