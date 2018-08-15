Kamyonun tehlikeli yolculuğu korkuttu

Diyarbakır Şanlıurfa karayolunda kamyonun üzerindeki yük sebebiyle neredeyse yan yatarak ilerlemesi diğer sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kamyon şoförünün ihmalkar davranışı, başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Trafikte kazalara sebep olan kural ihlallerine bir yenisi Diyarbakır’da eklendi. Kantar Kavşağından Gıda Toptancılar Sitesine seyir halinde olan kamyon, görüntüsüyle bile vatandaşları korkutmaya yetti. Araçlar yükün kayması sebebiyle sağa doğru meyilli seyreden kamyonun sağında olmamaya özen gösterirken kamyon tehlikeli yolculuğuna devam etti. Olaya şahit olan diğer sürücüler cep telefonlarıyla bu durumu kaydetti.