Kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyorlar

Diyarbakır’da Sosyal Kalkınma Derneği ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle gıda kolileri dağıtıldı. Gönüllü olarak dağıtım işini gerçekleştiren dernek yöneticileri ve üyeleri kimi zaman arabayla kimi zaman ise yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kolileri insanların nefes almakta zorlandığı sıcak havaya aldırış etmeden sırtlarında taşıyarak kapı kapı ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Hayrettin Ebiri, bu yıl ise 103’ü Sur içinde olmak üzere 550 aileye gıda kolisi ulaştıracaklarını ifade etti.

Topluma faydalı olmak adına diğer illerden ne tür destekler sağlanabilir noktasında çalışmalar içerisinde olduklarını vurgulayan Ebiri, “Diyarbakır’daki sosyal durumlar ve 2015 yılı içerisinde olan Sur olaylarına istinaden geçtiğimiz yıl yaklaşık bin aileye gıda kolisi yardımında bulunduk Ramazan paketi adı altında. 2017 Ramazan ayı içerisinde de geçen yıla istinaden yapmış olduğumuz görüşmelere mukabil aile fertlerimizi yeniden belirleyip, bunlara genel merkez üzerinden direkt adlarına çıkarılmış olan belgelerle Diyarbakır’da 550 aileye Ramazan paketi adı altında gıda yardımında bulunmaktayız. Bugün için Sur ilçesinde 103 aileye dağıtımda bulunduk. Diğer ilçelerimizde de kalan 550 ailenin bakiyesinden olan aile fertlerine teslim edilmek üzere sorumluluk almış bulunmaktayız” dedi.