"Kapımız her daim halka açıktır"

İbrahim H. Yaman, kapılarının her daim halka açık olduğunu söyledi.

Hastalarına karşı şevkatli davranışlarıyla Erganililerin gönlünde taht kuran Yaman, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için elinden geldiğini yaptığını belirterek, ilçedeki sağlık sorununu asgariye indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Dr. İbrahim Yaman, “Mezun olduktan sonra Samsun’da bir süre çalıştım, daha sonra Diyarbakır doğumevi ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yaptım. 2016 yılında Ergani Devlet Hastanesi’ne Başhekim Yardımcısı olarak atandım. Kapımız her daim herkese açıktır, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. İnsan odaklı, hasta ve sağlık çalışanlarının mutlu olmasını esas alarak çalışıyoruz. Amacımız Ergani Devlet Hastanesi’ni gelişmiş batı ülke standartlarına eriştirmektir” dedi.