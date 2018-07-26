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26 Temmuz 2018 13:27

Kaplıcalar saniyede 30 litre akan sıcak suya kavuştu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Hamambaşı kaplıcalar mevkisinde yapılan sondaj çalışması neticesinde saniyede 30 litre su çıkarıldı.

Kaplıcalar saniyede 30 litre akan sıcak suya kavuştu

26 Temmuz 2018 13:27


Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çermik Belediyesinin birlikte yürüttüğü sondaj çalışması neticesinde 50 derece sıcaklıkta su çıktığını belirterek, saniyede 30 litre sıcak su elde ettiklerini kaplıcalarda sıcak su sorununun tamamen ortadan kalktığını söyledi. Karamehmetoğlu, kaplıcalarda yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından son zamanlarda azalan kaplıca suyunun ileride sorun çıkarmaması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak sondaj çalışması başlattıklarını belirterek, yapılan sondaj çalışması neticesinde 121 metre derinlikte saniyede 30 litre sıcak su almaya başladıklarını söyledi.




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