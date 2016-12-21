Kaptan Şehmus’un cenazesi toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazası sonucu aracı uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer, memleketi Diyarbakır’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir arkadaşının düğününe katılmak için Malatya’ya giden Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer, düğün dönüşü Malatya ve Elazığ’ı birbirine bağlayan, kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice karayolunun 25. kilometresinde trafik kazası geçirmiş ve aracı uçuruma yuvarlanmıştı. Özer’in cesedi ise bir sürücünün fark etmesi sonucu, iki gün sonra, dün akşam saatlerinde bulundu. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin yaptığı çalışmanın ardından Özer’in cenazesi Elazığ’a kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside Özer’in kazada yaralandığı, ardından donarak hayatını kaybettiğinin belirlendiği belirtildi.

Yapılan otopsinin ardından Özer’in cenazesi memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Gülbaran Mezarlığı’na getirildi. Tabutunun üstüne Amed Sportif Faaliyetler bayrağı ve atkısı atılan Özer için burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Özer’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinir krizi geçiren Özer’in yakınlarında mezarlığa gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti.