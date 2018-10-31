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Kara Şehitliği peyzaj çalışmaları titizlikle devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kara Şehitliğinde yürüttüğü peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kara Şehitliğinde yürüttüğü peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Yenişehir İlçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kara Şehitliğinde yürüttüğü peyzaj çalışmaları kapsamında kurumuş ağaçların, yabani otların temizliğini tamamlayarak 10 bin metrekarelik alanda toprak serimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yer döşemelerinin ve sulama sisteminin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Kara Şehitliğinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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