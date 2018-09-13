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Kara Şehitliği'nde peyzaj çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla Hava Şehitliği’nin ardından Kara Şehitliği’nde peyzaj çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkanı Serdar Kartal'ın talimatıyla Hava Şehitliği'nin ardından Kara Şehitliği'nde peyzaj çalışmalarına başladı.


Kara Şehitliği'nde başlatılan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan kurumuş ağaçların, yabani otların temizlenmesi, 7 bin metrekarelik alana toprak serimi ve çim ekimi, sulama sisteminin bakım-onarımı, yeni bitki ve mevsimlik çiçek ekimi, yer döşemelerinin bakım ve onarımı, aydınlatma ve kent donatı elemanlarının yenilenmesi yanı sıra anıt ve mezarların bakım onarım çalışmaları yapılacak.

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