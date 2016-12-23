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23 Aralık 2016 17:44

Karaaslan, Başkan Atilla’yı ziyaret etti

Karaaslan, Başkan Atilla’yı ziyaret etti

23 Aralık 2016 17:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ebubekir Bal, İsmet Uçma, Nevzat Ceylan, Halis Dalkılıç, Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Cumali Atilla tarafından karşılanan heyet, yenilenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasını inceledi. Daha sonra Atilla, Karaaslan ve beraberindekilere Büyükşehir Belediyesi’ni gezdirdi.
Konuklarını makam odasında ağırlayan Atilla, heyetin kente yaptığı ziyaret nedeniyle memnun olduğunu söyledi. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Atilla, “Göreve başladığımız ilk günden bugüne bütün devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bakanlıkların taşradaki bölge müdürlükleri bizi yalnız bırakmadılar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Buraya gelenler işimizin çok zor olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. İşimiz çok kolay, önce Yüce Rabbimin bize yardımı, devlet büyüklerimizin desteği ve aziz milletimizin duasıyla bu zor işlerin üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Canla başla çalışacağız”
Güzel Diyarbakır’a güzel hizmetler sunmak için gecelerini gündüzlerine katıp, canla başla çalışacaklarını anlatan Atilla, “Buraya efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. ‘Milleti yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Omuzlarıma ağır bir yük yüklediğimin ve önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Sayın devlet büyüklerimizin, sayın bakanımızın ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimin benden büyük beklentileri olduğunun da farkındayım. Bu nedenle hep birlikte bu kenti Diyarbakırlı hemşerilerimle birlikte yönetmeye adayız. Biz sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza ve burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza değer vereceğiz. Onların fikirleri bizim için çok kıymetli olacak, biz onları dinleyeceğiz. Onların isteklerini ve taleplerini de en kısa zamanda cevap vereceğiz. Şu ana kadar bu kentte daha önceki yönetimler, kendilerine oy verilerek seçilmelerine rağmen göreve başladığımız zaman, en basit belediye hizmetlerinin asgarisi olan ulaşım ve temizlik hizmetlerini bile yerine getirememişlerdir. Göreve başladığım ilk günden itibaren bu hizmetler aksatılmadan yerine getirilmektedir. Bu bizim vatandaşa verdiğimiz değerden ibarettir. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Bütün mesaimizi vatandaşımıza ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize mutlaka sunacağız” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Atilla’ya görevinde başarılar diledi.



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