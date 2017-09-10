Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 10:17

Karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı yapıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, jandarma karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı düzenlendi.

Karakoluna bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı yapıldı

10 Eylül 2017 10:17

Karakol çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin olası bir faciayı önlediği saldırıda, bir asker hafif yaralandı.


Olay, 05.30 sıralarında, Lice ilçesinde bulunan Duru Jandarma Karakolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kadın olduğu değerlendirilen terörist, içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunan minibüsü karakolda patlatmak istedi.Karakolun çevresinde alınan güvenlik önlemlerine takılan terörist, aracı yaklaşık 150 metre mesafedeki bariyerin önünde patlattı. Patlamada, bir asker kulağının arkasına cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bedeni ise parçalara ayrıldı. Patlamanın etkisiyle derin bir çukur oluşan yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra yeniden açıldı.


Bölgede incelemeler sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç