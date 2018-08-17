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17 Ağustos 2018 17:45

Kardeşlik parkının inşaat çalışması devam ediyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ile Diyarbakır Bismil İlçe Belediyesi arasında kurulan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla yapılacak olan 40 bin metrekarelik kardeşlik parkının inşaat çalışması devam ediyor.

Kardeşlik parkının inşaat çalışması devam ediyor

17 Ağustos 2018 17:45


Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafında eski ilçe otogarı mevkiinde yapılacak olan kardeşlik parkının ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Şehitkamil Kardeşlik Parkı adıyla kurulacak olan park içerisinde pek çok rekreasyon alanı bulunacak. 40 bin metrekare alanda oluşturulacak park içerisinde futbol sahası, kafeterya yer alacak.


Şehitkamil ve Bismil Belediyelerinin kardeşliği kapsamında yapılan parkın ilçenin gelişimi ve değişimi için bir başlangıç olduğunu ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Bu güzel yatırımın Şehitkamil - Bismil kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Şehitkamil Kardeşlik parkın, Bismil halkına hayırlı olsun. Yılların ihmali sonucu birçok hizmete hasret kalan Bismil’i daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi ilçemize güzel bir park yapıyor. Bu alanda önemli bir ihtiyacı gideren Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel hizmet ve yatırımlarda bir arada olacak, bu iki güzel ilçenin kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi noktasında çaba sarf edeceğiz” dedi.




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