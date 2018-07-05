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05 Temmuz 2018 19:48

Katledilen baba ve oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi

Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 gün önce kaçırılıp katledilen ve cenazeleri bugün bulunan baba ve zihinsel engelli oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi.

Katledilen baba ve oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi

05 Temmuz 2018 19:48

Morg önünde toplanan baba ve oğlunun yakınları ağıtlar yaktı.


Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde cesetleri bulunan terör örgütü PKK’nın katlettiği baba Remzi Güler (48) ve zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’in (24) cenazeleri, Lice Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Diyarbakır’a getirildi. Cenazeler, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde toplanan baba ve oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kadınlar acılarını ağıt yakarak dile getirdi.




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