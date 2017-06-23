Kayapınar 64 bin kişiye iftar verdi

Günlük olarak yardıma muhtaç 640 kişiye iftarlık yemek, 5 bin yoksul ve dar gelirli kişiye de yardım kolisi dağıtıldı.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’ın talimatıyla ilçe sınırları içerisindeki Ekin Park ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren açılan iki ayrı iftar çadırında günlük 2 bin kişilik iftar yemeği verildi. Her iki çadırda toplam 64 bin kişi bu iftar çadırlarından iftar açarken, yine Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince tespit edilen yaşlı ve yardıma muhtaç bireylerinin bulunduğu 640 kişiye iftar yemeği evlerine götürüldü. 5 bin yoksul ve dar gelirli aileye yardım kolisi dağıtılırken, Bin 500 yoksul aileye de Ramazan ayın ve Bayram öncesi nakdi yardım yapıldı.

“Yardımlarımız ramazan ayıyla sınırlı kalmayacak”

Kayapınar Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç, yardımların Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını ifade ederek, “Kayapınar belediyesinin düzenlediği iftar çadırında misafirlerimizi sadece menüden değil her gün için ramazan ayına özel şerbet çiğköfte ve bol tatlı çeşitleriyle farklı lezzetlerde ikram ettik. Halkla yaptığımız sohbetlerde, bu yemeği hazırlayan ve sunan Zafran Limited Şirketine memnuniyetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Firma belediyenin dağıttığı yardım paketlerinin dışında kendi şirketine ait bütçeyle yardıma muhtaç vatandaşlara Kadir Gecesi 400’e yakın yardım paketi hazırlayıp dağıttı buda bizi mutlu etti” dedi.