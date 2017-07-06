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06 Temmuz 2017 11:18

Kayapınar Belediyesindeki yaz kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesince, Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi ve Bilgi Evlerinde 52 branşta açılan Yaz kursları yoğun ilgi gördü.

Kayapınar Belediyesindeki yaz kurslarına yoğun ilgi

06 Temmuz 2017 11:18

2 bin öğrencinin başvurduğu yaz kursları kapsamında Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi Kütüphanesinde verilmeye başlanan DGS ve KPSS’ye hazırlık kursundaki yoğun nedeniyle kurulan 120 sandalye, 150’ye çıkarıldı.


Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi yetkilileri, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç’ın talimatı ile açtıkları Yaz Kurslarına bu yıl yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek, “Yoğunluk nedeniyle Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’nde açtığımız KPSS ve DGS Hazırlık kursları için verdiğimiz 120 sandalyeyi 150’ye çıkarmak zorunda kaldı. Buraya geldiğimizde, talep hiç yok diyebilecek kadar azdı ve günden güne bunun artığını fark ettik. Öğrenci sayasının artığını görünce sandalyeleri artırma kararı aldık. Bu çalışma ortamını görünce, bizlerde vatandaşlarımıza elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.


Kayapınar Belediyesine bağlı Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Kütüphaneden yararlanan öğrenciler ise, Kayapınar Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.




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