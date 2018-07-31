Kayapınar Belediyesi’nden bin 500 öğrenciye ücretsiz yüzme kursu

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından açılan yaz kursları kapsamında açılan 2 yüzme havuzuna bugün yenisi eklendi. Bin 500 öğrencinin ücretsiz olarak yararlanacağı yüzme kursu Kayapınar İlçesi 75. Yol üzerinde yapımı tamamlanan 3’üncü yüzme havuzu da bugün hizmete açıldı. Engellilerin de yüzme öğreneceği kursta 16 yaş altı genç kız ve erkek kursiyerler eğitmenleri ile birlikte ilk dalışını gerçekleştirdi. Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, 5 bine yakın başvuru olduğunu belirterek, "Biz sadece yüzme ve eğlenmek amaçlı değil yüzme branşı ile spor yapmayı öğretiyoruz. Bu anlamda kursiyer yetiştirdiğimiz için kontenjanımızı bin 500’e indirdik. 3 havuzu eşit olarak böldük. Her havuzda 500 öğrenciye kurs veriliyor. Kontenjana giremeyen çocuklarımız için de haftada bir gün eğlenmeleri anlamında havuzumuzu açıyoruz. Temelini kazdığımız 2 adet kapalı yüzme havuzu var ve bu havuzlarımızda kış aylarında da hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu sezon onların da inşaatı tamamlanacak ve gelecek yıl 5 havuz ile kontenjanımızı büyüterek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Uluslararası arenada, dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcu sayısı ve kalitesinde sıkıntı yaşıyoruz. Daha iyi sporcu yetiştirmek adına gençlerimize Kayapınar Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Yaz kurslarımızda diğer branşlarda 10 bin öğrencimize hizmet vererek sporu çocuklarımıza sevdirmek, Obeziteye karşı hareketli ve sağlıklı yaşam için belediye olarak bu çalışmaları başlattık" şeklinde konuştu.

Miran Çetinkaya: "Güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim alıyoruz"

Kursun en küçük öğrencilerinden Miran Çetinkaya, daha önce süs havuzlarında yüzdüğünü fakat tehlikeli olduğu için ailesi tarafından izin verilmediğini aktararak, "Şimdi ise daha güvenli ve sağlıklı ortamda yüzmenin keyfini çıkararak eğitim alıyoruz” diye konuştu.

Kursa yeni başlayan Diyar Baran da, yüzmeyi bilmediği için havuzdan korktuğunu ve bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrenip arkadaşlarıyla beraber havuzun keyfini çıkaracağını söyledi.